«Соколиное Гнездо» — это загородный комплекс, расположенный в тихом и живописном месте вблизи пляжа «Истра» и реки Катышки. Комплекс работает с 1999 года и объединяет в себе гостиницу, хостел, баню, ресторан и рыбалку.

Гостиница предлагает роскошные апартаменты для больших компаний и комфортабельные семейные номера с видом на природу, а хостел — доступные цены и спальные места для бюджетного отдыха. Также вы можете забронировать нашу баньку для отдыха с семьей и друзьями. Ресторан предлагает вкусную кухню, а рыбалка уникальную возможность заняться любимым делом и разнообразить отдых.

Ждем Вас в нашем комплексе «Соколиное Гнездо»!