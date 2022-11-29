Усадьба
«Соколиное Гнездо»

Насладитесь природой в условиях истинного комфорта
Bnovo

К услугам гостей

Ресторан

Попробуйте нашу кухню в ресторане «Соколиное Гнездо» и почувствуйте уникальную атмосферу нашего загородного комплекса
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Русская баня

Приглашаем вас посетить нашу баню. Здесь вы сможете отдохнуть от суеты городской жизни и полностью расслабиться. Ждем вас в нашем комплексе «Соколиное Гнездо»!
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Рыбалка

Разнообразьте свой отдых рыбалкой в загородном комплексе «Соколиное Гнездо». Живописная природа и зарыбленный водоем гарантируют вам улов
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Усадьба «Соколиное Гнездо» существует с 1999 года

«Соколиное Гнездо» — это загородный комплекс, расположенный в тихом и живописном месте вблизи пляжа «Истра» и реки Катышки. Комплекс работает с 1999 года и объединяет в себе гостиницу, хостел, баню, ресторан и рыбалку.

Гостиница предлагает роскошные апартаменты для больших компаний и комфортабельные семейные номера с видом на природу, а хостел — доступные цены и спальные места для бюджетного отдыха. Также вы можете забронировать нашу баньку для отдыха с семьей и друзьями. Ресторан предлагает вкусную кухню, а рыбалка уникальную возможность заняться любимым делом и разнообразить отдых.

Ждем Вас в нашем комплексе «Соколиное Гнездо»!

Номерной фонд

Стандарт

Гостиничные номера категории «Стандарт» — предполагают все необходимые условия для комфортного проживания. Номер оборудован одной или двумя кроватями, рабочим столом, телевизором с кабельными каналами и ванной комнатой.
Площадь номеров — от 20 до 48м²
Вместимость — до 3 человек
Цена — от 3 000Р/ сутки
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Стандарт

Гостиничные номера категории «Стандарт» предполагают все необходимые условия для комфортного проживания. Номер оборудован одной или двумя кроватями, рабочим столом, телевизором с кабельными каналами и ванной комнатой.

Площадь номеров — от 20 до 48м²
Вместимость — до 3 человек
Цена — от 3 000Р/ сутки
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Хостел

Наш хостел предлагает гостям доступное жилье. Номера с общими спальнями, которые оборудованы всем необходимым для комфортного проживания. В хостеле также есть общая кухня, где гости могут приготовить еду и пообщаться с другими гостями.
Площадь  — 500 м²
Вместимость — 2/8/12 мест в комнате
Цена — от 500Р до 800Р/ сутки с человека
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Хостел

Наш хостел предлагает гостям доступное жилье. Номера с общими спальнями, которые оборудованы всем необходимым для комфортного проживания. В хостеле также есть общая кухня, где гости могут приготовить еду и пообщаться с другими гостями.
Площадь  — 500 м²
Вместимость — 2/8/12 мест в комнате
Цена — от 500Р до 800Р/ сутки с человека
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Апартаменты для компаний

Наши роскошные апартаменты предлагают идеальное сочетание современных удобств и природной красоты. Современная и многофункциональная кухня, элегантно обустроенные комнаты делают эти апартаменты поистине уникальными.
Площадь номера — 140 м²
Вместимость — 10-15 человек
Условия бронирования по телефону
ПОДРОБНЕЕ

Апартаменты для компаний

Наши роскошные апартаменты предлагают идеальное сочетание современных удобств и природной красоты. Современная и многофункциональная кухня, элегантно обустроенные комнаты делают эти апартаменты поистине уникальными.
Площадь номера — 140 м²
Вместимость — 10-15 человек
Цена — 15 000Р/ ночь
Цена — 115 000Р/месяц
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Усадьба «Соколиное Гнездо»
существует с 1999 года

Усадьба «Соколиное
Гнездо» существует
с 1999 года

«Соколиное Гнездо» — это загородный комплекс, расположенный в тихом и живописном месте вблизи пляжа «Истра» и реки Катышки. Комплекс работает с 1999 года и объединяет в себе гостиницу, хостел, баню, ресторан и рыбалку.

Гостиница предлагает роскошные апартаменты для больших компаний и комфортабельные семейные номера с видом на природу, а хостел — доступные цены и спальные места для бюджетного отдыха. Также вы можете забронировать нашу баньку для отдыха с семьей и друзьями. Ресторан предлагает вкусную кухню, а рыбалка уникальную возможность заняться любимым делом и разнообразить отдых.

Ждем Вас в нашем комплексе «Соколиное Гнездо»!

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русская баня

Приглашаем вас посетить нашу баню. Здесь вы сможете отдохнуть от суеты городской жизни и полностью расслабиться.
Ждем вас в нашем комплексе «Соколиное Гнездо»!
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Свяжитесь
с нами

Свяжитесь с нами

Бронирования принимаются круглосуточно.
Ресторан с 10:00 до 23:00

Из москвы

из солнечногорска

из шереметьево

отзывы

Алексей Ш.

Были с товарищем в четверг.
Впервые посещали это место
и остались в восторге! Без улова
не уйдешь, тут главное во время остановиться, иначе можно оставить кучу денег) в общем из эмоции
только позитив. Если не берет актив,
то фидер с пастой 100% сработают.
11 хвостов за 2 часа
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Алексей Ч.

В Соколиное гнездо наведываюсь несколько лет. По открытой воде
и льду. Не часто, как позволяет время. Спасибо администрации и персоналу за качество предоставляемых услуг.
В выходные приятный бонус — вкусная уха на открытом воздухе! По желанию можно закоптить улов.
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Александр К.

Великолепное место для рыбалки
и активного отдыха!!! Рыбалка,
улов можно тут же закоптить, кафе
с шашлыками и приятным обслуживанием, можно остаться
на ночь в гостинице и заказать
русскую баньку.
ЧИТАТЬ НА ЯНДЕКС

Алексей Ш.

Были с товарищем в четверг. Впервые посещали это место и остались в восторге! Без улова не уйдешь, тут главное во время остановиться, иначе можно оставить кучу денег) в общем из эмоции только позитив. Если не берет актив, то фидер с пастой 100% сработают. 11 хвостов за 2 часа
ЧИТАТЬ НА ЯНДЕКС

Александр К.

Великолепное место для рыбалки и активного отдыха!!! Рыбалка, улов можно тут же закоптить, кафе с шашлыками и приятным обслуживанием, можно остаться на ночь в гостинице и заказать русскую баньку.
ЧИТАТЬ НА ЯНДЕКС

Алексей Ч.

В Соколиное гнездо наведываюсь несколько лет. По открытой воде и льду. Не часто, как позволяет время. Спасибо администрации и персоналу за качество предоставляемых услуг. В выходные приятный бонус — вкусная уха на открытом воздухе! По желанию можно закоптить улов.
ЧИТАТЬ НА ЯНДЕКС
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