Клиентам гостиничного комплекса, посещение — бесплатно. Оплата только за пойманный улов.
Разнообразьте свой отдых рыбалкой в загородном комплексе «Соколиное Гнездо».
Гостиница предлагает роскошные апартаменты для больших компаний и комфортабельные семейные номера с видом на природу, а хостел — доступные цены и спальные места для бюджетного отдыха. Также вы можете забронировать нашу баньку для отдыха с семьей и друзьями. Ресторан предлагает вкусную кухню, а рыбалка уникальную возможность заняться любимым делом и разнообразить отдых.
Ждем Вас в нашем комплексе «Соколиное Гнездо»!
Гостиничные номера категории «Стандарт» предполагают все необходимые условия для комфортного проживания. Номер оборудован одной или двумя кроватями, рабочим столом, телевизором с кабельными каналами и ванной комнатой.
Гостиница предлагает роскошные апартаменты для больших компаний и комфортабельные семейные номера с видом на природу, а хостел — доступные цены и спальные места для бюджетного отдыха. Также вы можете забронировать нашу баньку для отдыха с семьей и друзьями. Ресторан предлагает вкусную кухню, а рыбалка уникальную возможность заняться любимым делом и разнообразить отдых.
Ждем Вас в нашем комплексе «Соколиное Гнездо»!
Наш менеджер свяжется с вами сегодня или завтра утром для согласования делатей бронирования